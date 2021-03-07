بهواني يهدي «الريف» كأس سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أهدى الفارس بهواني سينغ على صهوة «برنس كاديم» بإشراف خالد عبدالرحيم، إسطبلات الريف العجبان، كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 155 كلم، المصنفة دولياً بنجمتين، والتي أقيم ختامها أمس، وجرى على يومين، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 07:34:54 ساعات، فيما جاء ثانياً الفارس راشد أحمد البلوشي على صهوة «الجلابي جبهار» لإسطبلات «ند الشبا» بزمن 07:35:09 ساعات. بينما حلت ثالثة الفارسة «كاميلا كولو» على صهوة «أي أس جي بيستو» لإسطبلات «النصر 2» بزمن 07:42:14 ساعات.

وتمكن البطل من احتلال المركزين الثاني والأول، والثاني في اليوم الأول لمسافة 84 كيلومتراً، قبل أن ينفرد بالصدارة في المرحلتين الخامسة والسادسة، مستفيداً من قدرات جواده التحملية ونبضات قلبه الثابتة التي لم تتجاوز 61 نبضة في الدقيقة.

وتوّج الفارس إبراهيم محمد الحمادي على صهوة «سيدار ريدج ديزاير» لإسطبلات (ماس) بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة (106) من الفرسان والفارسات، ومسجلاً 04:26:05 ساعات.

وجاء ثانياً الفارس خلفان جمعة محمد على صهوة «هودنيس فاير» لإسطبلات «ماس 7» بزمن 04:26:06 ساعات،، فيما جاء ثالثاً الفارس «فيدريكو فيربر» على صهوة «امبوستر بولفوريلو» لإسطبلات «العين» بزمن 04:28:20 ساعات. وعقب ختام الأشواط قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتتويج الفائزين بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد.

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي تألفت من أربعة سباقات على مدى ثلاثة أيام، وتوجت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيميولا، بلقب كأس السيدات، على صهوة الجواد «إف إيه ناردي كبير»، لإسطبلات الريف «أشعب».

وفي السباق الدولي نجمة واحدة، لمسافة 100 كيلومتر، تشارك في الصدارة، عبدالحميد محمد على صهوة «ديبلومات دالونتز» للفريق الملكي البحريني، مع رفيقه الفارس اندار مانجال سينغ على صهوة الجواد «فيلابيروتشو».

• حل الفارس راشد البلوشي في وصافة الكأس، وثالثة الفارسة كاميلا كولو.

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