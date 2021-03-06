قرعة تنس دبي للسيدات في قاعة «المجلس» اليوم

المصدر: جوني جبور- دبي

تجري ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ21 البالغ إجمالي جوائزها المالية 1.8 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي يُعقد بقاعة «المجلس»، في استاد «سوق دبي الحرة» بنادي الطيران في دبي.

وتُقام البطولة التي تملكها وتنظمها «سوق دبي الحرة»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُسحب القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات على لقب النسخة الحالية التي تُقام خلال الفترة من الغد وتستمر حتى 13 مارس الجاري، وتشارك فيها أربع من المصنفات الـ10 الأول عالمياً، و12 ضمن قائمة الأفضل 20 على العالم، تتقدمهن بطلة «تنس دبي» لعامي 2017 و2018، الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة سادسة على العالم، والساعية إلى كتابة فصل جديد، وحصد اللقب الثالث لها تاريخياً في البطولة، ومعادلة إنجاز الأميركية فينوس وليامز المتوجة بألقاب أعوام (2009-2010-2014) وتُعد ثانية أكثر اللاعبات حصداً للقب، بعد البلجيكية جوستين هنين صاحبة الألقاب الأربعة (2003-2004-2006-2007).

كما تحفل قائمة اللاعبات المشاركات، بأسماء سبق لهن الفوز في دبي، بحجم بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 10 عالمياً، والسويسرية بيلندا بنتشيش المصنفة 12 على العالم، والتي سبق لها الفوز في نسخة 2019.

وتعود التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً، إلى بطولة دبي، ضمن سعيها إلى مقارعة كبار النجمات، وحصد لقب البطولة الكفيل في منحها دفعة قوية في تحقيق أهدافها لعام 2021 والدخول ضمن قائمة المصنفات الـ10 الأول عالمياً.

كما تعول الآمال العربية، على المصنفة 114 عالمياً المصرية ميار شريف، الحاصلة على بطاقة دعوة من قبل اللجنة المنظمة العليا، في ظل المستويات القوية التي قدمتها ميار مع بداية عام 2021، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، بعد أن أضحت الشهر الماضي أول لاعبة تنس مصرية تشارك في الجدول الرئيس لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، وصاحبة أول فوز مصري في بطولات «الغراند سلام» الكبرى منذ 44 عاماً، بفوزها في الدور الأول لبطولة أستراليا على الفرنسية كلوي باكيه بواقع مجموعتين دون رد «7-5-7-5»، قبل أن تودّع المنافسات بالخسارة أمام المصنفة 104 عالمياً السلوفينية كاجا جوفان بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة شهدت فوز ميار بالمجموعة الأولى «6-3»، قبل أن تعاود جوفان الفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة «7-6 و6-2».

- البطولة تشهد مشاركة أربع من المصنفات الـ10 الأُول عالمياً.

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