لاعب برشلونة السابق: الأكلات الإماراتية لذيذة جداً

المصدر: الامارات اليوم

أكد لاعب برشلونة السابق الفنزويلي الأصل والإسباني الجنسية، جيفرين سواريز، الذي يلعب في فريق الذيد حالياً، أنه معجب بالأكلات الإماراتية، ويحرص مع أحد أصدقائه على تناولها يومياً، خصوصاً الرز مع اللحم بطريقتَي المندي والمجبوس، مؤكداً أنه يحرص في الوقت ذاته على ممارسة الرياضة بشكل أكبر، لكي لا يتأثر وزنه بذلك، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الأكلات المحلية لذيذة جداً، ولها نكهة خاصة تختلف عن المطاعم الأخرى».

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