أفضل لاعبة مصرية تطمح إلى مقارعة الكبار في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف مدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، عن تقدم نجمة التنس المصرية المصنفة 114 عالمياً، ميار شريف، بطلب الحصول على إحدى بطاقات الدعوة «وايلد كارد»، للمشاركة في بطولة دبي للاعبات المحترفات، ومقارعة كبار اللعبة في المنافسات التي تستهل السبت المقبل بنسختها الـ21، وتمتد على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، حتى 13 الجاري، بمشاركة نخبة اللاعبات على العالم، تتقدمهن خمسة من أصل المصنفات الـ10 الأوائل عالمياً.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «إن طلب اللاعبة المصرية ميار شريف، يحظى باهتمام ودعم اللجنة المنظمة العليا للبطولة، خصوصاً أن بطولات (سوق دبي الحرة)، سواء للسيدات أو الرجال، تقف دائماً داعمة لمواهب التنس العربي، في منحهم الفرصة للوجود أمام نخبة نجوم الكرة الصفراء، سواء على صعيد (تنس السيدات) التي تستهل السبت المقبل نسختها الـ21، أو على صعيد (تنس الرجال) التي تقص في 14 من الشهر الجاري نسختها الـ29».

وأوضح: «نجحت ميار على مدار الأشهر الماضية في تقديم مستويات رفيعة في عالم الكرة الصفراء، خصوصاً في مشاركتها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعد أن سجلت إنجازاً جديداً ليس لكونها المصرية الوحيدة التي تنجح في دخول الأدوار الرئيسة فحسب، بل في نجاحها العبور إلى الدور الثاني، في إنجاز قادها إلى احتلال المركز

الـ114 على سلم تصنيف اللاعبات المحترفات على العالم».

وأضاف: «الأداء اللافت للاعبة كان وراء حصول طلبها على بطاقة الدعوة على الموافقة المبدئية، بانتظار إعلان قائمة اللاعبات اللواتي فزن ببطاقات الـ(وايلد كارد)، خلال مراسم قرعة البطولة التي تقام بعد غد السبت، وتكشف عن المواجهات التي تشهدها أدوار النسخة 21».

يذكر أن مشاركة ميار شريف في بطولة أستراليا الأخيرة، حفلت باهتمام وسائل الإعلام العربي، بعد أن نجحت في تحقيق أكثر من رقم قياسي في مسيرتها في عالم الكرة الصفراء، حيث تعدّ أول لاعبة تنس مصرية تشارك في الجدول الرئيس لبطولة أستراليا، وأول فوز مصري في بطولات «الغراند سلام» الكبرى منذ 44 عاماً، وذلك بتغلبها في الدور الأول على الفرنسية كلوي باكيه بواقع مجموعتين دون رد «7-5-7-5»، قبل أن تودع المنافسات في 11 فبراير الماضي بالخسارة أمام المصنفة 104 عالمياً السلوفينية كاجا جوفان بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة شهدت فوز ميار بالمجموعة الأولى «6-3»، قبل أن تعاود جوفان الفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة «7-6 و6-2».

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