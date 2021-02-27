سعيد الحربي يحرز لقب كأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس سعيد أحمد الحربي، بلقب كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً في ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 112 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم الحربي اللقب على صهوة الفرس «كورونا» المملوكة لإسطبلات إف 3، بعدما حل في المرتبة السادسة بالمرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما حلت في المرتبة الثانية الفارسة الأيرلندية إيمي لويس على صهوة الفرس «تاميادو دورزون» المملوكة لإسطبلات إف 3، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» المملوكة لإسطبلات البوادي.

أمّا بالنسبة إلى مراحل السباق تصدر الفارس زايد غانم المري المرحة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الفرس «غلينلين روليت» المملوكة لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1:22:20 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» المملوكة لإسطبلات البوادي بزمن بلغ قدره 1:22:20 ساعة، وحل ثالثاً الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الفرس «باليستيك دي فير»، المملوكة لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:22:21 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس راشد سعيد حمد ملهوف على صهوة الفرس «برثداي لا ماغوري»، المملوكة لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:22:34 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الفرس «لورمار»، المملوكة لإسطبلات إم أر إم، مسجلاً زمناً قدره 1:22:39 ساعة.

في المقابل، تقدم الفارس أحمد صالح الشحي من المركز الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 1:15:39 ساعة، كما جاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري متقدماً من المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 1:16:03 ساعة، وصعد الفارس سعيد أحمد الحربي من السادس إلى الثالث على صهوة الفرس «كورونا» المملوكة لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:15:37 ساعة، كما تقدم الفارس عبدالله العامري من المركز الـ15 إلى الرابع على صهوة الفرس «غابولاني» المملوكة لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:14:40 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس بدر أحمد محمد متقدماً من المركز الثامن على صهوة الفرس «أوهيلي» المملوكة لإسطبلات النصر 2، مسجلاً زمناً قدره 1:15:46 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الثاني إلى الصدارة مسجلاً زمناً قدره 1:00:38 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الثانية الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز الثاني بزمن بلغ قدره 1:01:13 ساعة، وحافظ الفارس سعيد أحمد الحربي على المركز الثالث بزمن قدره 1:00:54 ساعة، وتقدم الفارس بدر أحمد محمد من المركز الخامس إلى الرابع بزمن بلغ 1:00:58 ساعة، كما استعاد الفارس منصور سعيد الفارسي المركز الخامس بزمن قدره 1:00:49 ساعة.

بطل كأس اليمامة يحصل على 200 ألف درهم

حصل الفارس سعيد أحمد الحربي الفائز بكأس اليمامة للأفراس على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، بينما نالت الأيرلندية إيمي لويس الفائزة بالمركز الثاني 180 ألف درهم، وحصل الفارس أحمد صالح الشحي على المركز الثالث وجائزة نقدية بلغت 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، وحصل الفائزون بالمركز السادس حتى المركز الـ30 على جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم.

النسخة الـ 13 من كأس ولي عهد دبي اليوم

تنطلق اليوم النسخة الـ13 من كأس ولي عهد دبي للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة في ختام المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي، وشهد إقامة ثلاثة سباقات، هي السيدات، والإسطبلات الخاصة، وكأس اليمامة للأفراس.

وتسعى إسطبلات إم 7 إلى الحفاظ على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية، بعدما فاز الفارس غيث عبدالواحد صقر باللقب على صهوة الجواد (تيسكا)، مسجلاً زمناً قدره 4:01:25 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستيلبار توب جير» المملوك لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 4:02:15 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس عيسى سعيد العويسي على صهوة الجواد «روكابيلي» المملوك لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 4:05:54 ساعات.

- الحربي انتقل من المركز السادس في المرحلة الأولى إلى الصدارة والفوز في المرحلة الأخيرة، في سباق شهد مشاركة 112 فارساً وفارسةً، على مسافة 120 كيلومتراً.

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