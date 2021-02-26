محمد بن راشد: شباب الـوطن قادرون على تنظيم وإدارة «طواف الإمارات» بكفاءة عالية

المصدر: سيد مصطفى ووام - دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية» في نسخته الثالثة، الذي ينظّمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على مدى سبعة أيام، بمشاركة 140 دراجاً، يمثلون 20 فريقاً من عدد من دول العالم، بما فيها الدولة.

محمد بن راشد: - الدراجات الهوائية تتطلب لياقة عالية وصبراً وطول نفس ومثابرة حتى يستطيع الدراج المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

وتابع سموه، يرافقه مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، السباق عند نقطة انطلاقه من دوار بوكدره وحتى برج خليفة، وصولاً إلى نخلة جميرا في دبي.

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدراجين، الذين أمضوا ستة أيام في المنافسات، على أن يختم السباق اليوم في العاصمة أبوظبي، متمنياً لهم سموه النجاح والفوز الذي يسعى إليه الجميع.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة للشباب الوطني، إلى جانب الفرق الأجنبية، في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واعتبر سموه رياضة وركوب الدراجات الهوائية من أصعب الرياضات وأقساها، لأنها تتطلب لياقة بدنية عالية وصبراً وطول نفس ومثابرة، حتى يستطيع الدراج الدخول والمشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث على أرض الإمارات، الذي طاف معظم إمارات ومناطق الدولة، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية، والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.

واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة، لإقامة النسخة الثالثة من هذا السباق العالمي، شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لشباب الوطن بأنهم قادرون على تنظيم وإدارة هذه الفعالية بكفاءة عالية، وأن لهم باعاً طويلاً في تنظيم مثل هذه البطولات والمنافسات والفعاليات الدولية على أرض دولتنا الحبيبة.

رافق سموه في متابعة فعاليات البطولة أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية منصور بوعصيبة.

الطاير: الطواف وسيلة لنقدم صوراً من روعة وطننا

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، إن «حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على متابعة الدراجين، أثناء مشاركتهم في مرحلة دبي في كل عام، يؤكد اهتمام ودعم سموه للطواف، وتحفيز المشاركين فيه على تقديم أفضل أداء وأقوى تنافس، انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً في المجتمع، وتأثيراتها الإيجابية الكبيرة على صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع، وقدرتها على المشاركة في حركة التنمية بكفاءة عالية ونشاط وعزيمة».

وأضاف: «حضور سموه يمثل رسالة بأهمية مواصلة العمل في هذا المجال، وتعزيز المكتسبات التي تحققت بمكاسب جديدة، تسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة نحو أبناء الوطن، وجميع من يعيش على أرضه الطيبة».

وتابع: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حرصنا على اختيار مسار المرحلة الممتدة لمسافة 165 كيلومتراً، لكي يشهد إضافات جديدة هذا العام من خلال المرور بالعديد من المناطق السياحية والمعالم الحضارية الجديدة في دبي، إذ إن الطواف الذي انطلق من العاصمة أبوظبي يعد وسيلة مهمة لنقدم إلى العالم صوراً من روعة وطننا، ومعالم من النهضة الواسعة التي يشهدها، وتميزه في جميع المجالات».

وختم: «أصبحت دبي تحتل مكانة عالمية مرموقة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ووجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة المتكاملة، بفضل توافر المضامير ذات المواصفات العالمية في مناطق مختلفة منها، كما أصبحت ممرات ومضامير الدراجات الهوائية والجسور الخاصة بها من السمات المميزة لدبي، من أجل إتاحة الفرصة للجميع لممارسة رياضة الدراجات الهوائية بأمان وسهولة، وقد انعكس كل هذا على حيوية ونشاط وصحة أفراد المجتمع، وكذلك على مشاركتهم في الفعاليات الرياضية المختلفة، ومتابعة الطواف، ومشاهدة نجومهم المفضلين وهم يجوبون مناطق الدولة كافة».

- مطر الطاير: «دبي أصبحت تحتل مكانة عالمية مرموقة، كمدينة صديقة للدراجات الهوائية».

الإيرلندي سام بينيت بطل «مرحلة دبي»

توج دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، الأيرلندي سام بينيت، بلقب المرحلة السادسة من طواف الإمارات 2021، التي أقيمت أمس في دبي.

ونجح سام بينيت في حسم نتيجة السباق لمصلحته، بعد منافسة قوية مع دراج فريق كوفيديس الفرنسي، الإيطالي إيليا فيفياني، الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء دراج فريق هانزغروهي، الألماني باسكال ايكرمان، في المركز الثالث، واحتل دراج فريق جامبو فيزما، الهولندي ديفيد ديكر، المركز الرابع، ثم دراج فريق الإمارات، الكولومبي فرناندو غافيريا، في المركز الخامس.

ونجح دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020، السلوفيني تادي بوجاتشر، في الاحتفاظ بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية، محافظاً على فارق 45 ثانية الذي يفصله عن ملاحقه المباشر، البريطاني آدم ياتس، دراج فريق اينيوس، ليحكم قبضته على لقب النسخة الثالثة للطواف، في انتظار الحسم بشكل رسمي بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم.

وواصل دراج فريق كويك ستيب، البرتغالي جواو ألميدا، الاحتفاظ بالمركز الثالث في الترتيب العام، بفارق زمني يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوجاتشار، كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة السادسة لمتصدر الطواف بالزمن الذي يحظى برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية «نخيل»، بفارق زمني قدره 1.49 دقيقة عن البرتغالي جواو ألميدا، وبفارق 1.56 دقيقة عن الأميركي بويليس نيلسون، فيما استعاد الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية «اتصالات»، محققاً 57 نقطة، ومتقدماً بنقطتين عن تادي بوجاتشر صاحب المركز الثاني، وخطف توني جالوبين، دراج فريق «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية «طيران أبوظبي»، بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة، متقدماً على البلجيكي توماس دي جندت، دراج فريق لوتو سوتودال، صاحب المركز الثاني بـ18 نقطة، وعلى جواو ألميدا، الذي حل ثالثاً بـ16 نقطة.

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة السادسة ومتصدري الطواف في منطقة «ذا بوينت» بجزيرة نخلة جميرا، إذ قام الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، بتتويج بطل المرحلة سام بينيت، وتوج نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان، وأحمد الشامسي، ممثل شركة أدنوك، تادي بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وعمار محمد، ممثل «اتصالات» ديفيد ديكر بالقميص الأخضر، وقام محمد القاسم، المدير الإداري في «نخيل»، وعايد عدوان، المدير العام لبريتلينغ للساعات لمنطقة الشرق الأوسط، بتتويج بوجاتشر بالقميص الأبيض، وتوج ناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والكابتن طيار هاشم الهامشي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، بتتويج توني جالوبين بالقميص الأسود.

الختام في كاسر الأمواج

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الثالثة من الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة، التي تبلغ مسافتها 147 كلم، وتنطلق من ياس مول في أبوظبي، وتنتهي عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

وتمر المرحلة الأخيرة بعدد من المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي، منها جزيرة ياس، وعالم فيراري، وحلبة ياس، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومدينة زايد الرياضية، وجزر السعديات والحبيل ونوراي والريم والماريا، ومتحف اللوفر، وبرج محمد بن راشد، وسوق أبوظبي العالمي، وقصر الحصن، وكورنيش أبوظبي، ومارينا مول، ثم خط النهاية عند كاسر الأمواج.

ترتيب الطواف بعد المرحلة السادسة

القميص الأحمر (برعاية أدنوك): بوجاتشر.

القميص الأخضر (برعاية اتصالات): ديفيد ديكر.

القميص الأبيض (برعاية نخيل): بوجاتشر.

القميص الأسود (برعاية طيران أبوظبي): توني جالوبين.

ترتيب أبطال المرحلة السادسة

1- الإيرلندي سام بينيت.

2- الإيطالي إيليا فيفياني.

3- الألماني باسكال ايكرمان.

4- الهولندي ديفيد ديكر.

5- الكولومبي فرناندو غافيريا.

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