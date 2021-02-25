المغربية مها خالد بطلة سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة المغربية مها خالد، على صهوة الجواد «ألخيدا مهدي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» بلقب سباق السيدات ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي أنطلق أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بإقامة سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة 79 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة، بينما يقام اليوم ثاني سباقات المهرجان المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً.

وحلّت الفارسة المغربية مها خالد في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثانية، وواصلت تقدمها بصعودها إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، قبل أن تصل إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب، على صهوة الجواد «داكام» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» المملوك إلى «إسطبلات إم 7».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق تصدّرت الفارسة الأيرلندية إيمي لويس، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بحلولها في المركز الأول على صهوة الجواد «أوترو إلكويبي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» مسجلة زمناً قدره 1:22:53 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة عائشة العوضي، على صهوة الجواد «إتش سي أليكسيس» المملوك إلى إسطبلات ند الشبا مسجلة زمناً قدره 1:22:56 ساعة، وحلّت في المرتبة الثالثة الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز، على صهوة الجواد «فيغاري» المملوك إلى إسطبلات جميرا مسجلة زمناً قدره 1:23:35 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب، على صهوة الجواد «داكام» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم مسجلة زمناً قدره 1:23:35 ساعة، وتبعتها في المركز الخامس الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» مسجلة زمناً قدره 1:23:55 ساعة.

وحافظت الفارسة الأيرلندية إيمي لويس، على موقعها في صدارة ترتيب المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما سجلت زمناً قدره 1:13:26 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب، من المركز الرابع إلى الوصافة مسجلة زمناً بلغ 1:12:50 ساعة، وتراجعت الفارسة عائشة العوضي، من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 1:13:29 ساعة، وقفزت الفارسة العُمانية زمزم الحساني، من المركز التاسع إلى الرابع على صهوة الجواد «فيكو» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم مسجلة زمناً قدره 1:12:37 ساعة، وتراجعت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز، من المركز الثالث إلى الخامس بزمن بلغ قدره 1:13:37 ساعة.

وتمسكت الفارسة إيمي لويس، بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 1:01:18 ساعة، كما حافظت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب، على المركز الثاني بزمن بلغ قدره 1:01:17 ساعة، بينما تقدمت الفارسة المغربية مها خالد، من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «ألخيدا مهدي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» مسجلة زمناً قدره 1:00:52 ساعة، وتبعتها في المركز الرابع الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، متقدمة من المركز الثامن مسجلة زمناً قدره 1:00:51 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة بثينة خالد الرضا، متقدمة من المركز التاسع على صهوة الجواد «بيبول» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» مسجلاً زمناً قدره 1:01:31 ساعة.

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