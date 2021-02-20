ميثاء القبيسي بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة ميثاء القبيسي بلقب كأس فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 117 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة. وتوجت الفائزات في السباق، سمو الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بحضور العديد من الشخصيات.

وحسمت ميثاء اللقب رغم حلولها في المرحلة الأولى في المركز الـ15، بينما تقدمت إلى الـ13 في الثانية، ثم الـ11 في المرحلة الثالثة، قبل أن تقفز إلى المركز الأول في الرابعة، على صهوة الجواد «شابال» المملوك لإسطبلات إف 3. وجاءت في المركز الثاني الفارسة شيرينا الفلاسي على صهوة الجواد «سيرافينو» المملوك لإسطبلات المغاوير 3، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «بركة إليخيدو» المملوك لإسطبلات المغاوير.

أمّا بالنسبة إلى سير مراحل السباق، فقد تصدرت البريطانية ساندرا الرشيق المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما تصدرت الثالثة البريطانية كيتي فرانسيس، قبل أن تعود الفارسة ميثاء القبيسي بقوة في المرحلة الرابعة وتحرز اللقب.

- حلت في المركز

الثاني شيرينا الفلاسي، وثالثة أفنان إبراهيم.

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