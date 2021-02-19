مجلس الشارقة يناقش برنامج الإعلام مع الأندية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي أهمية الدور الإعلامي والخطط المستقبلية مع رؤساء اللجان الإعلامية، ومسؤولي الإعلام بأندية الإمارة، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس، وأدارتها لجنة الإعلام والتحول الرقمي، الإثنين الماضي، بنادي الشارقة للشطرنج. وقال المجلس، في بيان أمس: «حضر الورشة عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي، المهندس عادل الحمادي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس، محمد علي بن حماد، بحضور المعنيين بالإعلام الرياضي من الأندية الرياضية والتخصصية والمؤسسات التابعة للمجلس».

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