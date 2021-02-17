المصدر: الامارات اليوم

تحدٍّ

كسب لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، تحدياً مع أحد أصدقائه في «بلايستشن»، قائماً على أن الفائز يقوم بحلاقة شعر الخاسر، ونشر اللاعب تفاصيل التحدي، وفوزه على منافسه عبر حسابه في «سناب شات».

تجاوب

أبدى مسؤول الإعلام الجديد في جهة رياضية حماساً وتجاوباً كبيراً في التعامل مع الصحافيين، الذين يغطون أنشطة هذه الجهة، بعدما شهدت الفترة الماضية نوعاً من الجفوة بين ممثلي وسائل الإعلام وهذه الجهة.

انتقال

بدأ لاعب أجنبي، لم يتم قيده في صفوف فريقه في الانتقالات الشتوية، التفاوض للانتقال إلى فريق آخر بداية من الموسم المقبل، بعدما نما إلى علمه أن إدارة ناديه قررت الاستغناء عنه عقب نهاية الموسم، تجنباً لدفع الشرط الجزائي في العقد.

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