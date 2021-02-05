المصدر: الامارات اليوم

عرض

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية المنافسة رفض التعاقد مع المهاجم الدولي الكونغولي يانيك بولاسي، قادماً من إيفرتون في صفقة انتقال حر، مقابل حصول اللاعب على 500 ألف دولار، قبل أن تتعاقد إدارة النادي مع لاعب آخر ظهر بمستوى ضعيف، وبمبلغ أكبر من قيمة بولاسي، الذي خاض 450 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ضغط

أحد المدربين ضغط على إدارة ناديه، لتجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل، مستغلاً تحسن نتائج فريقه أخيراً، إلا أن طلبه قوبل بتأجيل مناقشته إلى نهاية الموسم.

راتب

رفض لاعب أجنبي الموافقة على انتقاله لأحد الأندية الأخرى، خلال الانتقالات الشتوية، التي أغلقت أخيراً براتب أقل مما كان يحصل عليه، ما اضطر إدارة ناديه لتحمل جزء من راتبه للتخلص منه.

حيرة

قال مدرب أحد أندية «الهواة» إنه في حيرة من أمره، بسبب النتائج السلبية، التي يتعرض لها حالياً، ووصفها بأنها غير مسبوقة في مسيرته كلاعب ومدرب.

وكيل

اشتكى وكيل أعمال من طلب أحد الأندية منه أن يحسم صفقة اللاعب الأجنبي بعد موافقة المدرب، مشيراً إلى أنه بعد اتفاقه مع ناديه واستبعاد من القائمة، تفاجأ بتراجع النادي عن إتمام الصفقة، ليصبح دون نادٍ.

إحباط

قال لاعب محلي صاعد لمقربين منه إنه يشعر بنوع من الإحباط، كونه لم يقدم حتى الآن المردود الفني المطلوب منذ انتقاله للفريق في بداية الموسم الحالي.

إداري

تساءل مراقبون عن أسباب ابتعاد الإداري الكبير بأحد الأندية، والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي، لكنه يرفض دائماً الرد على الاتصالات الهاتفية.

sports@emaratalyoum.com

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