المصدر: الامارات اليوم

كرة

احتفظ لاعب شباب الأهلي ماجد حسن بالكرة التي أحرز بها الهدف الثاني في مرمى اتحاد كلباء بالدوري، خصوصاً أنه أول هدف يحرزه منذ ثماني سنوات في المسابقة، ونشر صورة على «إنستغرام» يقدم خلالها الأوزبكي غانييف الكرة له، بعدما مرر الأخير الكرة التي أسهمت في الهدف.

بروتوكول

لاحظ صحافيون يغطون أنشطة نادي الشارقة التزام النادي بتطبيق الإجراءات الخاصة بالبروتوكول الصحي بشكل صارم، خصوصاً في ما يتعلق بحضور الصحافيين للمؤتمرات الصحافية.

اتفاق

اتفق مسؤولو أحد الأندية، مع لاعب أجنبي تم التعاقد معه أخيراً على وضعه تحت الاختبار في مباراتين أقيمتا خلال فترة الانتقالات الشتوية، واذا أثبت قدراته سيستمر لنهاية الموسم، أو يمنح راتب شهر ويفسخ عقده.

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