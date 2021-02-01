«تنس دبي» تنطلق 7 مارس بمشاركة أبطال العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن انطلاق النسخة الـ29 من الفعالية، والتي ستقام على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة ما بين 7 و20 مارس المقبل.

وقال بيان صحافي: «جرى تأخير الموعد السنوي للبطولات التي تقام على مدار أسبوعين لهذا العام، نظراً للأوضاع الراهنة التي فرضتها الجائحة العالمية على أجندة بطولات التنس العالمية، ومنها بطولة أستراليا المفتوحة، التي تم تأخير انطلاقها إلى 8 الجاري».

وتعد البطولة واحدة من أرقى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث ستنطلق مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات (1000 نقطة)، من 7 ولغاية 13 مارس، بمشاركة مجموعة من ألمع نجمات الكرة الصفراء، منهن 56 من أفضل لاعبات العالم، والتي تليها بطولة محترفي التنس (500 نقطة)، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم. وتتميز نسخة هذا العام من البطولة بزيادة عدد اللاعبين في القرعة إلى 48 لاعباً، الأمر الذي يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة عدد أكبر من نجوم الرياضة في دبي.

يُذكر أن الرومانية سيمونا هاليب تُوّجت العام الماضي وللمرة الثانية بكأس الدورة الـ20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، عقب فوزها الصعب على الكازاخية إلينا ريباكين، في حين حصد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، لقبه الخامس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي كان يحاول الدفاع عن لقبه.

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