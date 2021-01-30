المصدر: الامارات اليوم

أسئلة

رفض المنسق الإعلامي لأحد أندية دوري الخليج العربي طرح أسئلة من قبل الإعلاميين على المدرب قبل خوض فريقه مباراته في الجولة الـ14 من الدوري، بشأن التعاقدات الجديدة، بداعي أن الأسئلة فقط بشأن التحضير للمباراة، رغم أنه لا يوجد فرصة أخرى للإعلاميين لتوجيه هذه الأسئلة للمدرب.

إعارة

طالب مهاجم أجنبي عائد أخيراً من الإصابة ناديه بتحديد مصيره مع الفريق من خلال قيده في صفوف النادي أو منحه حرية الانتقال إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة، كونه يرتبط بعقد مع النادي.

دوري

طالب مسؤول في أحد الأندية اتحاد لعبة جماعية بإجراء تعديلات على مواعيد مباريات الأدوار النهائية في الدوري، تراعي حصول الأندية المنافسة في اللقب على فترات استشفاء للاعبيها المؤثرين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، بحيث تقام مباراة بمعدل كل 10 أيام حداً أدنى.

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