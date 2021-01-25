100 ألف درهم لكل لاعب قوس وسهم يبلغ الأولمبياد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد القوس والسهم عن اتفاقية أبرمها مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تقوم بموجبها الأخيرة بتخصيص 100 ألف درهم جائزة لكل لاعب ولاعبة، يتمكن من بلوغ دورة الألعاب الأوليمبية في إطار الجهود المبذولة لنشر الرياضة.

جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الاتحاد، الدكتور سعيد الكعبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة للتجارة والصناعة في الشارقة، عبدالله العويس، بحضور المدير العام للغرفة، محمد العوضي، والأمين العام للاتحاد، حسن المزروعي، ورئيس لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد، عبدالله خوري.

وقال اتحاد القوس والسهم، في بيان، أمس: «في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد القوس والسهم لتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأنشطة الرياضية، فقد أعلن عبدالله العويس عن رصد الغرفة 10 آلاف درهم لكل لاعب أو لاعبة يحطم رقماً محلياً، و50 ألف درهم للمدرب المشرف على كل منهم، و100 ألف درهم لكل لاعب يتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية، والعمل على دعم رياضة القوس والسهم من خلال توفير 30 قوساً». من جهته، أعرب الدكتور سعيد الكعبي عن تقديره لجهود الغرفة في تعزيز التعاون لدعم هذه الرياضة، في شراكة نتطلع أن تشكّل نموذجاً للتعاون بين مؤسستين وطنيتين في المجال الرياضي والمالي.

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