المصدر: الامارات اليوم

ديوب

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق، السنغالي ماخيتي ديوب، أصبح ضمن اهتمامات أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، خصوصاً مع رغبة الشباب السعودي في الاستغناء عن خدماته.

شرط

وضع أحد أندية المقدمة شرط المشاركة الدائمة في المباريات مقابل إعارة لاعب وسطه للنادي الذي يكافح من أجل البقاء، في وقت لاتزال فيه المفاوضات جارية بين الناديين واللاعب، الذي يعاني حالياً الجلوس على دكة البدلاء.

مفاوضات

قرر أحد أندية المقدمة إيقاف المفاوضات مع مدافع مقيم في أحد الأندية المنافسة على البقاء، حتى نهاية الموسم، من أجل التعاقد معه بالمجان، نظراً لتمسك ناديه به في الوقت الحالي.

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