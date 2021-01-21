اتحاد الكرة يخفض رسوم ترخيص وإصدار وتجديد الأكاديميات الخاصة في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تخفيض رسوم ترخيص وإصدار وتجديد الأكاديميات الكروية الخاصة بالدولة إلى 1000 درهم، بهدف زيادة عدد ممارسي لعبة كرة القدم بالدولة، وتشجيع القائمين على الأكاديميات على الاهتمام بالناشئين وصقل مواهبهم، من خلال البرامج التدريبية والبطولات المشتركة، واشترط اتحاد كرة القدم أن يكون الترخيص مرتبطاً بتسجيل جميع اللاعبين في كل الأكاديميات الخاصة بسجلات الاتحاد الرسمية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورش عمل لمسؤولي الأكاديميات، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ13، الذي عُقد أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، بحضور الأعضاء.

وقال اتحاد الكرة، في بيان أمس: «تم اعتماد توصية لجنة المسابقات بشأن إلغاء مسابقات المراحل السنية تحت 18 عاماً فما دون للموسم الرياضي 2020-2021، والتعاون مع المجالس الرياضية لتنظيم بطولات خاصة في كل إمارة، بإشراف اتحاد الكرة ومخاطبة بقية الأندية في حال رغبتها بالمشاركة بهذه البطولات، على أن تستمر عملية تسجيل اللاعبين حسب المواعيد والإجراءات المحددة في التعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، ومنح الأندية حرية مواصلة التدريبات لهذه الفئات، وفق الإجراءات الاحترازية، فيما تم اعتماد 43 حكماً جديداً، كانوا قد اجتازوا دورة المستجدين».

وأضاف البيان: «اعتمد المجلس انضمام الدكتور أحمد سليمان، والمستشار عمار العليلي، إلى عضوية لجنة تنقيح اللوائح، والموافقة على اعتذار المستشارة عائشة الطنيجي عن عضوية اللجنة، فيما تم الاطلاع على نتائج الاجتماعات التنسيقية، التي عقدت بين اتحاد الكرة، ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي».

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