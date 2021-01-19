نجوم العالم يشاركون في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سينضم أفضل لاعب صاعد سامي فاليماكي، إلى زملائه الفائزين لأول مرة من موسم 2020، للمشاركة في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك من 28 إلى 31 الجاري. وقال بيان صحافي: «يتطلع كل من روبرت ماكنتاير ورومان لانجاسك ومين وو لي وراسموس هوجارد، لاتخاذ الخطوة التالية في مشوارهم المهني في إحدى البطولات الأكثر شهرة في الجولة». وسيخوض الجنوب إفريقي ويلكو نينابر صاحب الضربات الكبيرة أيضاً بهدف محاكاة مواطنه اللامع إرني إلس بالفوز بأول ألقابه في الجولة الأوروبية في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.

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