حسن إسماعيل عضواً باللجنة الفنية لجائزة «ذا فيرست»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة ذا فيرست (الأول عربياً)، التي ستقام تحت شعار «عيد الرياضة العربية على أرض مصرية»، خلال صيف 2021 في القاهرة، عن اختيار الكابتن حسن إسماعيل ضمن عضوية اللجنة الفنية.

وقالت في بيان أمس: «تم الإعلان أخيراً عن تنظيم الجائزة من خلال بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة المصرية وشركة ايه وان ميديا لايت، وتقام الجائزة برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب».

وأضافت: «تهدف الجائزة إلى توطيد العلاقات الرياضية العربية على كل المستويات بشكل عام، وتحفيز المبدعين العرب بشكل خاص في كرة القدم، على أن تكون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية».

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