الجهوري بطلاً لمهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

فاز الفارس عبدالله الجهوري، بلقب مهرجان محمد بن زايد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 230 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الجهوري اللقب، رغم تأخره في المرحلة الأولى وحلوله في المركز الـ28، لكنه تقدم إلى المركز الـ26 في المرحلة الثانية، وقفز إلى الوصافة في المرحلة الثالثة، قبل أن يصل إلى الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «جيغ مالامبو» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله العطاس على صهوة الجواد «واترلي مستر» المملوك إلى «إسطبلات فكتوريوس»، وحلّ ثالثاً الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد «تسيكا لا ماجوري» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، تصدّر الفارس سعيد علي السبوسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «إس إس كوبيرنكو» المملوك إلى «إسطبلات الريف العين» مسجلاً زمناً قدره 1:21:43 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «ثور دالاوزي» المملوك إلى «إسطبلات دباوي» مسجلة زمناً قدره 1:21:55 ساعة، وحلّ في المرتبة الثالثة الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «سيسكو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)» مسجلاً زمناً قدره 1:21:57 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «تشاسان» المملوك إلى «إسطبلات جميرا» مسجلاً زمناً قدره 1:22:01 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس السريلانكي أنثان كومارا على صهوة الجواد «جاي زي ليلى» المملوك إلى «إسطبلات العاصفة (3)» مسجلاً زمناً قدره 1:22:04 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في المراكز التي تنافس على الصدارة، بعدما تقدمت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من المركز الـ15 إلى الأول على صهوة الجواد «المندرا» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة (3)» مسجلة زمناً قدره 1:10:41 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سعيد علي السبوسي إلى المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 1:14:11 ساعة، وصعد الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز العاشر إلى الثالث على صهوة الجواد «إل ثور أوف جريدوس» المملوك إلى «إسطبلات الريف الشعب» مسجلاً زمناً قدره 1:13:00 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس السيرلانكي أنثان كومارا متقدماً من المركز الخامس مسجلاً زمناً قدره 1:14:23 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس زايد غانم المري متراجعاً من المركز الرابع بزمن قدره 1:14:30 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما شهدت تغييرات كاملة في المراكز الخمسة الأولى، بتقدم الفارس محمد حسن الحمادي من المركز الـ11 إلى الأول على صهوة الجواد «لورمال رامبل» المملوك إلى «إسطبلات المغاوير» مسجلاً زمناً قدره 53:43 دقيقة، كما قفز الفارس عبدالله الجهوري من المركز الـ26 إلى الوصافة على صهوة الجواد «جيغ مالامبو» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 52:20 دقيقة، وصعدت الفارسة السورية ماسة عدنان من المركز الـ22 إلى الثالث على صهوة الجواد «إمبر دي تانز» المملوك إلى «إسطبلات فكتوريوس» مسجلة زمناً قدره 52:50 دقيقة، وتبعتها في المركز الرابع الفارسة البحرينية شهد وليد الأحمد على متقدمة من المركز الـ14 على صهوة الجواد «باجيو» المملوك إلى «إسطبلات فكتوريوس» مسجلة زمناً قدره 53:44 دقيقة، كما تقدمت الفارسة اللبنانية وعد نديم من المركز الـ32 إلى الخامس على صهوة الجواد «إل إيليغيدو» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة» مسجلة زمناً قدره 52:50 دقيقة.

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