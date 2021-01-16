المصدر: الامارات اليوم

أسئلة

رفض أحد أندية دوري الخليج العربي تلقي أسئلة من الصحافيين لمدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراته في الجولة الـ13، لأن إدارة النادي تفضّل طرح المكتب الإعلامي للأسئلة، بداعي عدم الضغط على المدرب في الوقت الحالي.

نقاش

دار نقاش حاد بين مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي واللاعب الكبير في صفوف الفريق، بشأن تراجع مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة للفريق، وضرورة استعادته لمستواه بما يخدم الفريق خلال الفترة المقبلة من المباريات.

تجاهل

تجاهل المسؤول الإداري باتحاد لعبة جماعية تحذيرات عضو بارز في الاتحاد حول طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، خصوصاً أن هذا المسؤول فتح قنوات تواصل مباشرة مع بعض الإعلاميين.

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