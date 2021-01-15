منتخب الشباب يختتم تجمعه الداخلي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم منتخب الشباب تحت 20 عاماً، أمس، تجمعه الداخلي، الذي أقيم في مقر اتحاد كرة القدم في دبي، ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وقال اتحاد الكرة في بيان: «أدى المنتخب تدريباته تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، المكلف من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية الإشراف على المنتخب خلال هذه الفترة، وذلك بمشاركة 26 لاعباً، هم: حمد المقبالي (الفجيرة)، مبارك الدويس، علي موسى، شهاب لشكري (الوصل)، عبدالله الحمادي، نواف الحارثي، زايد الزعابي، عبدالله أبوبكر، هزاع سبيت، أحمد فوزي، محمد الوافي (الجزيرة)، عبدالرحمن عادل، بدر ناصر، سلطان البدواوي، عبدالعزيز البلوشي، محمد خميس، محمد عيسى، حمدان البشر (شباب الأهلي) محمد المازمي (النصر)، محمد فيروز، راشد سرور، خالد الجابري، عبدالله المنهالي، منصور المنهالي (الوحدة)، أحمد الحمادي، محمد الحمادي (عجمان)».

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