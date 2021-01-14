«دبي للفروسية» يرصد تجاوزات من 3 إسطبلات شاركت في كأسي إكسبو للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن قيام 3 إسطبلات باستخدام عقاقير محظورة دولياً خلال كأس إكسبو للقدرة للإسطبلات الخاصة، وكأس إكسبو (مفتوح) للقدرة، اللذين أقيما الأسبوع الماضي.

وأوضح النادي في بيان صحافي صدر اليوم: «إعمالاً بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون ولمنع التجاوزات غير القانونية في السباقات، نود إشعاركم بانه تم رصد مخالفات واستخدامات لعقاقير محظورة دولياً وذلك من خلال نتائج الفحص للعينات الأولية لسباق كأس إكسبو للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة بتاريخ 8 يناير الماضي، والتي استخدمت من جانب، الفائز بالمركز الأول من إسطبل زعبيل، والفائز بالمركز الثاني من إسطبل زعبيل 2».

وأضاف: كشفت نتائج الفحص للعينات الأولية لسباق كأس إكسبو للقدرة (مفتوح) بتاريخ 9 يناير الماضي، أن الخيل الحاصل على المركز الحادي عشر من اسطبل البحرين الملكي للقدرة استخدم عقاقير محظورة دولياً". وأكد نادي دبي أنه تمت إحالة التجاوزات إلى الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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