تفاصيل كأس دبي للبولو في مؤتمر صحافي الإثنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عزمها الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو، في مؤتمر صحافي يعقد في العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل، بالقاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وقال بيان صحافي: «سيشارك في البطولة سبعة فرق، وبـ(هانديكاب) يصل إلى 18 جول، وتنطلق منافساتها في الـ22 من يناير الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وممثلو الفريق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وفريق الدعم اللوجستي للبطولة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news