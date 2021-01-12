الحزامي عضواً في اللجنة العليا لجائزة «ذا فيرست العربية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختارت جائزة «ذا فيرست العربية» لكرة القدم رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، عضواً في اللجنة العليا للجائزة، التي تنظمها مصر بشعار «عيد الرياضة العربية على أرض مصرية» خلال صيف 2021.

وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان أمس: «بتزكية من وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، وتقديراً لدور مجلس الشارقة الرياضي الرائد تم اختيار عيسى الحزامي عضواً في اللجنة العليا، والكابتن عدنان الطلياني والكابتن حسن إسماعيل في اللجنة الفنية للجائزة».

وأوضح البيان: «تُعنى الجائزة باختيار (الأول عربياً) في كرة القدم على مستوى الدوريات العربية وعلى مستوى المحترفين خارجياً على أن يتم الاختيار من قبل اللجنة الفنية الخاصة، وتتمثل أهداف الجائزة في توطيد العلاقات الرياضية العربية على كل المستويات بشكل عام وتحفيز المبدعين العرب بشكل خاص في كرة القدم على أن تكون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسيتم فيها تكريم اللاعبين العرب ورموز الرياضة العربية والرياضيين العرب في القاهرة من خلال الحفل الذي سينظم على شرف المشاركين والفائزين في الجائزة».

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