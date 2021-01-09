المصدر: الامارات اليوم

تعويض

طلب رياضي الحصول على تعويض من أحد الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية، عقب اتهامه بتناول المنشطات، قبل أن يتم إلغاء العقوبة، إذ تسبب قرار استبعاده من المشاركة في الحدث الرياضي حرمانه المنافسة على الجوائز المالية التي تم تخصيصها للفائزين.

إعارة

يفكر أحد أندية دوري الخليج العربي في إنهاء إعارة لاعبه الأجنبي إلى نادٍ منافس، واستعادة خدماته في صفوف الفريق بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه الجديد.

مدرب

برّر مقرب لحارس مرمى فريق محترف ضعف أدائه وتكرار الأخطاء التي وقع فيها خلال مباريات فريقه، وأسفرت عن أهداف سهلة، بعدم وجود مدرب حراس كفوء، والدليل تكرر الأخطاء نفسها، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

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