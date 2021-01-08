أسطورة ليفربول إيان راش يتطلع إلى إطلاق مشروع رياضي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد النجم الويلزي، إيان راش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، تطلعه لإطلاق مشروع رياضي كبير في دبي، من خلال أكاديمية لكرة القدم تحمل اسمه، وقال إن ذلك يأتي بعد انبهاره بالنجاح والتقدم اللذين تعكسهما دبي في العالم، وليس في المنطقة فقط.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي، ولقاء أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، حيث قدّم حارب شرحاً للضيف عن طبيعة عمل المجلس، والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب. واطلع راش، خلال الزيارة، على إدارات المجلس ومختبر الابتكار، وبقية الأقسام التي يتضمنها مقر المجلس.

وقال راش، في تصريح صحافي، إنه يزور الإمارات بشكل مستمر، وأبدى انبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وأكد في تصريح صحافي أن المدينة من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء.

وعبّر عن انبهاره بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقديم المزيد من الإنجازات وتعزيز المكانة الرائدة لدبي.

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