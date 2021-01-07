30 دارساً في ندوة إدارة وتنظيم البطولات الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية ندوة عن بُعْد، حول إدارة وتنظيم البطولات في الرياضات الإلكترونية، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 30 دارساً من 13 دولة عربية.

وقال بيان صحافي: «تضمنت محاور الدورة ضرورة وضع الأهداف وخارطة الطريق لكل بطولة، وتحديد الأهداف من تنظيم البطولات، مثل: تنمية الرياضة، والريادة الدولية، واكتشاف المواهب، وزيادة أعداد ممارسي اللعبة».

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