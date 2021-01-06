المصدر: الامارات اليوم

رونالدو

نشرت جورجينا، زوجة البرتغالي رونالدو، صوراً لها على «إنستغرام» توضح خلالها بقاءها في دبي، رغم عودة رونالدو إلى إيطاليا ومشاركته مع يوفنتوس، إذ أبدت استمتاعها بالمطاعم الفخمة والأجواء على الشواطئ في دبي.

توصية

أوصى اجتماع مصغر لإدارة أحد أندية دوري الخليج العربي بزيادة راتب المدرب وأعضاء الجهاز الفني، تقديراً للدور الكبير الذي يقومون به في قيادة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

عرض

تستعد إدارة نادٍ تشتهر بقدرتها على إجراء مفاوضات ناجحة، لتقديم عرض من أجل التعاقد مع نجم فريق منافس على البطولة، وذلك بهدف الاستفادة من خدمات اللاعب، وللحد من خطورة هجوم منافسه.

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