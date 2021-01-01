المصدر: الإمارات اليوم

مارفيك

دعا عدد من جمهور كلباء مدرب المنتخب مارفيك إلى متابعة أكثر من لاعب مواطن يستحق الانضمام للأبيض، بعد مستوياتهم الفنية الجيدة أخيراً.

تركيز

رفض مدرب الإدلاء بتصريحات إعلامية قبل المباريات المصيرية، بحجة أن ذلك يعرضه لفقدان التركيز، خصوصاً أنه يحقق نتائج إيجابية.

رحيل

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي عن رحيل مدرب العين السابق، الكرواتي ليكو، لتدريب شنغهاي الصيني، إذ قاد ليكو الفريق للفوز بلقب الكأس المحلي، بخلاف مسيرته المتواضعة الموسم الماضي مع العين.

عقد

يتخوف مسؤولو نادي قمة مما قد يترتب على إنهاء عقد اللاعب الأجنبي من جانبهم، رغم وجود ثغرة قانونية تمنحهم ذلك، لكن النادي يريد التريث وحماية نفسه وانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي.

حق

طلب اللاعب الدولي الشاب من إدارة ناديه منحه حق الانتقال لنادٍ آخر، بسبب جلوسه على الدكة طويلاً، رغم أنه كان عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق.

ابتعاد

تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد المتحدث الرسمي لأحد الأندية عن التواصل مع وسائل الإعلام لفترة طويلة، رغم أن وظيفته تحتم عليه الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

غضب

تنتاب مدافعاً دولياً سابقاً حالة من الغضب، لعدم مشاركته في أي مباراة رسمية لفريقه منذ بداية الموسم، رغم تلقيه وعوداً بذلك، ما جعله يطلب الرحيل.

راتب

يسعى أحد الأندية إلى التخلص من لاعبه الأجنبي خلال الانتقالات الشتوية، بسبب تراجع مستواه، لكن المشكلة التي تواجه النادي قيمة عقد اللاعب الكبيرة.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news