الفجيرة يتقدم ويخسر من خورفكان بلمسة برازيلية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق خورفكان انتصاراً مهماً بعد فوزه على الفجيرة، أمس، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وجرت على استاد الفجيرة الدولي، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان 11 مقابل سبعة للفجيرة.

وتقاسم الفريقان السيطرة على شوطي المباراة، إلا أن خورفكان كان المستفيد الأكبر من الشوط الثاني، الذي سجل هدفيه في أول ست دقائق منه، وبلمسة برازيلية.

وكاد الفجيرة يتقدم مبكراً بعد هجمة للتونسي فراس بالعربي، الذي لعب كرة عرضية داخل الست ياردات، فشل السويدي صامؤيل في إكمالها في المرمى (2).

وافتتح الفجيرة التسجيل عن طريق فراس بالعربي، بعد أن أكمل أرضية زاحفة وصلته من عبدالله ناصر (37).

وكاد الفجيرة يعزز النتيجة بعد محاولة بالعربي، ومن هجمة جميلة تصدى لها حارس خورفكان محمد يوسف بشجاعة واضحة (38).

وسجل خورفكان هدف التعادل عن طريق البرازيلي لوبيز، بعد تسديدة رأسية مستفيداً من عرضية عمر جمعة ربيع (47).

وتصدى مقيم الفجيرة العراقي محمد مصطفى برأسه لكرة قوية لعبها البرازيلي جوميريس، الذي تعرض للإصابة، وتم استبداله بعدها بقليل.

وتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي ريكاردينيو، بعد أن سدد الكرة التي وصلته من مواطنه لوبيز عرضية سددها على الطاير (51).

بعدها شن الفريقان هجمات عديدة، كان حارس خورفكان محمد يوسف يقظاً، وتمكن من التصدي لأكثر من محاولة، وكذلك تصدى حارس الفجيرة لهجمات خطرة أخرى للاعبي (النسور)، لتنتهي المباراة لمصلحة خورفكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news