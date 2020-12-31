«طيران الإمارات» تنظم لقاءات افتراضية بين نجوم أرسنال والريال وميلان ومشجعيهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، التي ترعى كلاً من أرسنال وريال مدريد وميلان، أنها رتبت لقاءات افتراضية عبر مكالمات فيديو بين عدد من نجوم هذه الفرق ومشجعيهم.

وقالت في بيان صحافي: «انضم المشجعون إلى اللقاء الافتراضي بتقنية مؤتمرات الفيديو، معتقدين أنهم سيختتمون العام ويشاركون شغفهم بالرياضة ويتواصلون مع مشجعين آخرين، أو مع أفراد عائلاتهم، لكنهم نالوا الكثير، حيث فاجأهم ظهور لاعبين كبار، مثل بيير إيمريك أوباميانغ وتوني كروس وأليسيو رومانيولي، وقدموا لهم تذاكر سفر مع (طيران الإمارات) وتذاكر لحضور مباريات فرقهم المفضلة».

وذكر البيان: «جابت (طيران الإمارات) وأرسنال العالم بحثاً عن أكثر مشجعي الأندية استحقاقاً، وفاجأتهم بتذكرتَي سفر إلى لندن، وتذكرتين لمشاهدة مباراة أرسنال من اختيارهم على استاد الإمارات، واتفق نادي ريال مدريد و(طيران الإمارات) مع النجوم تيبو كورتوا وتوني كروس، وإيدن هازارد وماركو أسينسيو، لربط المشجع نافيد في دبي والمشجع جاندرو في ريو دي جانيرو مع أحبائهما».

ولعب نجوم «إيه سي ميلان» دورهم في تواصل مشجع مع والده، إذ لم يتمكن ألبرتو المقيم في نيويورك، ووالده باولو المقيم في ميلانو، من اللقاء منذ انتشار الجائحة. واعتقد ألبرتو وباولو أنهما كانا يناقشان شغفهما بالنادي فقط عبر مكالمة فيديو عندما ظهر اللاعبون أليسيو رومانيولي وجيانلويجي دوناروما وفرانك كيسيي، بشكل مفاجئ، وقدموا لألبرتو تذكرة طيران للعودة إلى ميلانو، وحضور مباراة مع والده في المستقبل القريب».

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