«الطائرة الخليجية» تناقش مواعيد بطولاتها في يناير

المصدر: معاذ كمبال - العين

تعقد اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في العاشر من يناير المقبل، عبر الاتصال المرئي لمناقشة مواعيد إقامة بطولات المنتخبات والأندية لمختلف الفئات العمرية. وأكد بيان صحافي للجنة، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل لجان الاحتكام للبطولات التي سيتم اعتماد مواعيدها وأماكنها، ومنها دورة الألعاب الخليجية المزمع إقامتها في مارس المقبل بالكويت وتتضمن بطولة الرجال للصالات والشواطئ.

يُذكر أن الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة اعتذر في وقت سابق عن تنظيم البطولة الخليجية الـ38 للأندية التي كان مقرراً إقامتها من 28 يناير وحتى 6 فبراير 2021، وكانت النسخة الماضية من البطولة، أقيمت في الكويت خلال فبراير 2020، وشارك فيها العين.

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