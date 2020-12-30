100 مدير تنفيذي يشاركون في بطولة «مجلس دبي للغولف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين»، التي تنظمها شركة «سبورتس تو بيزنيس»، بالتعاون مع المجلس، وتقام في ملاعب نادي «إلس للغولف» بمدينة دبي الرياضية في السادس من يناير 2021، برعاية «أرو الشرق الأوسط» و«سوفيتيل دبي»، ويشارك فيها أكثر من 100 متنافس من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، أمس، في نادي «إلس للغولف»، وحضره رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن تنظيم البطولة، رسل يومانز، ومدير قسم الرياضات المجتمعية، أحمد إبراهيم، وبحضور رعاة الحدث من الشركات المختصة بمختلف مجالات العمل.

وقال رسل يومانز: «يسرنا أن ندعو محبي رياضة الغولف من رجال الأعمال ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في البطولة التي يدعمها مجلس دبي الرياضي، وتستقطب مشاركة المديرين التنفيذيين للتنافس على ملاعب دبي هيلز الرائعة، التي أنشأتها شركة (إعمار) أخيراً».

وأضاف: «نتعاون للعام الرابع على التوالي مع مجلس دبي لتنظيم هذه البطولة، لإيجاد تجربة فريدة تصنف من سبع نجوم في مجال الغولف، وتعد دبي أفضل مكان للعبة، لما تضمه من منشآت عالمية متطورة وملاعب مصممة بشكل ممتاز، وستكون هذه البطولة فرصة للتواصل بين المشاركين من المديرين وبين الرعاة، وفي مقدمتهم أرو الشرق الأوسط وسوفيتيل دبي، وباك لايت ميديا، وكارز، وتلفزيون وي تل، ومهمنتز، وإيغولف ميغا ستور، وبينز فايرورك، ونادي رجال الأعمال، ومياه مونفيزو ومقاعد دمبل».

وقال أحمد إبراهيم: «تحتل البطولة مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة المجلس السنوية، حيث يسعى من خلالها إلى تعزيز البعد الاجتماعي، فهذه البطولة تسهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليخوضوا تجربة فريدة لا تنسى في هذه البطولة المميزة».

وأضاف: «ندرك أهمية لعبة الغولف باعتبارها رياضة تسهم في تنمية العلاقات السياحية والتجارية، خصوصاً أن دبي تحتضن 11 ملعب غولف من أفضل الملاعب العالمية».

وسيبدأ المشاركون في البطولة التنافس على 18 حفرة عشوائية، ومن ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية، وتبدأ الضربة الأولى في الواحدة ظهراً، وتستمر حتى السادسة مساء.

وستخصص اللجنة المنظمة جانباً من البطولة للتعارف بين المديرين في السابعة مساء. وفي ختام المنافسات سيتم توزيع هدايا قيمة على الفائزين خلال حفل العشاء الرسمي.

• 18 حفرة عشوائية، سيتنافس عليها المشاركون في البطولة، ثم التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية.

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