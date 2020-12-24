كاسياس يشارك متحدثاً في مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك الحارس الإسباني، إيكر كاسياس، القائد السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، وكذلك حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» بعد غدٍ، في فندق أرماني في برج خليفة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له: «إنه ينظم المؤتمر وحفل جوائز (دبي غلوب سوكر) في منطقة برج خليفة، وبشكل مباشر، بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً من داخل الدولة وخارجها، ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حيث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها».

وهذه هي المشاركة الأولى لنجم حراس المرمى في العالم، كاسياس، في المؤتمر، حيث سيشارك متحدثاً في المنصّة الرئيسة، بالتزامن مع عودته إلى منظومة ريال مدريد من البوابة الإدارية، حيث أعلن النادي منذ يومين عن تعيينه نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية، وذلك بعد اعتزاله اللعب منذ شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عاماً لأسباب طبية.

كما تعدّ مشاركته في المؤتمر وفي حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» ليكون في منصّة واحدة مع زميله السابق في ريال مدريد النجم كرستيانو رونالدو، كما تعدّ مشاركته فرصة للاعبين عموماً وحراس المرمى خصوصاً للتعرف إلى مسيرته ونهجه في الحياة، الذي ساعده على تحقيق الإنجازات العالمية الكبيرة.

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