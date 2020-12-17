فيليبس: رسالة «غولف دبي» وصلت إلى 700 مليون أسرة في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعثت الجولة الأوروبية للغولف برسالة شكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى المسؤولين في مجلس دبي الرياضي، تقديراً للجهود التي بذلت لإنجاح البطولة التي نظمتها دبي أخيراً، وأقيمت بحضور جماهيري للمرة الأولى في العالم منذ انتشار جائحة «كوفيد-19»، كما أشادت بالدعم الذي وصفته بـ«المميز للغاية» لبطولتَي الغولف العالميتين، اللتين تم تنظيمهما في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية، توم فيليبس، إن بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للغولف، تشرفت بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولقد أرسلت هذه البطولة وبطولة الغولف في دبي رسالة واضحة إلى أكثر من 700 مليون أسرة حول العالم، مفادها أن دبي آمنة ومفتوحة للعمل مرة أخرى.

وشهدت النسخة الـ12 من بطولة موانئ دبي العالمية مشاركة 65 لاعباً من نخبة اللاعبين المصنفين كأفضل لاعبين بالعالم في السباق إلى دبي، وتم تتويج الإنجليزي مات فيتزباتريك بطلاً للمرة الثانية في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف.

- النسخة 12

من بطولة موانئ

دبي العالمية

شهدت مشاركة

65 لاعباً.

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