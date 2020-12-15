مسؤول زملكاوي سابق يطلب لقاء إنفانتينو في دبي لإعادة مجلس مرتضى منصور

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك محاولات، يبذلها المشرف العام السابق على كرة القدم بنادي الزمالك المصري، أمير مرتضى منصور، للقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي يزور دبي حالياً، من أجل التدخل لحل أزمة النادي، وإعادة مجلس مرتضى منصور، بعد قرار حلّه من قِبَل وزارة الشباب والرياضة المصرية بداعي اكتشاف مخالفات مالية داخل النادي.

ويوجد أمير مرتضى منصور بدبي، حالياً، في زيارة خاصة بعد رحيله عن منصبه، في أعقاب تجميد مجلس إدارة النادي، الذي يترأسه والده مرتضى منصور.

والتقى رئيس نادي الزمالك أحد المقربين من رئيس الاتحاد الدولي، وتم الترتيب للمقابلة لعرض ملف حل مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار إداري، سعياً لتدخل «فيفا» لعودة المجلس المجمد. وأعد أمير مرتضى منصور ملفاً كاملاً لعرضه على رئيس الاتحاد الدولي، إذ يتضمن الملف - بحسب المصدر - القرار القانوني الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، بما يخالف لوائح الرياضة المصرية، ويتعارض مع لوائح «فيفا»، التي تمنح الجمعيات العمومية في اتحادات كرة القدم والأندية الحق في إقرار مصير مجالس الإدارات، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، قد عيّن لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري، لإدارة نادي الزمالك.

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