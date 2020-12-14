المصدر: الامارات اليوم

تبليغ

أبلغت شركة كرة القدم لنادٍ من الإمارات الشمالية وكيل أعمال لاعب برازيلي مميز برغبتها في الاستغناء عن خدماته، دون توضيح السبب، إذ يبدو أن اللاعب طالب بزيادة راتبه، تقديراً لأدائه المميز.

زيادة

يشعر اللاعب المقيم في نادٍ محترف بأن عطاءه أفضل بكثير مما يتلقاه من راتب شهري، لذلك سيدرس أي عرض مقبل بجدية عالية، خصوصاً أن إدارته أبلغته أنها لا تنوي زيادة رواتب اللاعبين حالياً.

جاريكا

ذكرت صحيفة «كاريتاس» البيروفية أن المدرب الأرجنتيني، ريكاردو جاريكا، ضمن خيارات ثلاثة منتخبات تسعى للتعاقد مع مدرب جديد، وهي كل من الإمارات وكولومبيا وتشيلي، مشيرة إلى أنه رغم ارتباطه بعقد مع منتخب بيرو، ولكنه قد يوافق على أحد هذه العروض.

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