المصدر: الامارات اليوم

لاعب

تساءل مراقبون عن سبب تراجع مستوى اللاعب الدولي الشاب بأحد أندية دوري الخليج العربي، وجلوسه على دكة البدلاء، على الرغم من أنه يعد الأعلى سعراً بين الصفقات المحلية خلال فترة الانتقالات الماضية.

تغطية

نشطت حسابات أندية الحمرية والإمارات ودبا الحصن، بعد أن واظبت مراكزها الإعلامية على نقل مباريات الفرق الثلاثة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، إلى الجماهير، بأدق التفاصيل.

شائعات

تردد بقوة داخل أروقة أحد أندية أبوظبي أن مسؤولي شركة كرة القدم بدأوا في البحث عن لاعب أجنبي جديد، بعدما فشل اللاعب القادم من نادٍ محلي في تقديم المستويات المطلوبة، وتسببه في خروج الفريق من «بطولة».

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