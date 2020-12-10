22 فعالية رياضية في ضيافة دبي خلال نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستكون دانة الدنيا على موعد مع إقامة 22 فعالية رياضية في نهاية الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق إمارة دبي، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية المتنوعة، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس دبي.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، وتنظمه مجموعة «دوموس» من 10 إلى 13 الجاري، ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في قطاع الرياضات التراثية.

وتقام فعاليات النسخة الـ20 من قمة «مي فت» للياقة والصحة البدنية اليوم في فندق «في» بشارع الشيخ زايد.

وتتضمن فعاليات نهاية الأسبوع بطولة الحبتور للتنس، وبطولة الإمارات للكريكت، كما يقام كأس وينستون تشتيرتشيل للبولو في منتجع ونادي الحبتور للبولو.

وتنطلق نهائيات جولة بطولة موانئ دبي العالمية للغولف اليوم.

ومن أبرز فعاليات الغد، سباق موانئ دبي العالمية لتحدي قوارب التنين في سد حتا، ودوري إيفا إسبيريا للكرة الطائرة الشاطئية، كما يقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف.

ومن الفعاليات التي ستقام يوم السبت، بطولة مجلس دبي لأكاديميات الكرة، وترايثلون جزيرة ديرة.

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