الأميركي تانغ يخطف لقب «البوليت» في بطولة الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ظفر الأستاذ الدولي الكبير، الأميركي أندريه تانغ، بلقب بطولة «البوليت»، التي نظّمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة.

وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من 30 جولة بنظام البوليت دقيقة واحدة فقط لكل لاعب، وحصل الأستاذ الدولي الكبير الأميركي أندريه تانغ على 24 نقطة، وحلّ في المركز الثاني الأستاذ الدولي الفيتنامي مينه لي، فيما جاء الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر بورتينك بالمركز الثالث، وجاء بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف بالمركز الرابع، ومواطنه الأستاذ الدولي عبدالملك عبدالسلاموف بالمركز الخامس، واحتل الأستاذ الدولي الكبير الهندي ناريان المركز السادس.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز بقيمة 10 آلاف درهم للفائزين بالمراكز الستة الأولى، كما تم رصد جائزة خاصة لصاحب المركز الـ49.

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