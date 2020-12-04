نادي «غلف إف سي» ينضم إلى أسرة كرة القدم بالدرجة الثانية

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن نادي «غلف إف سي»، خلال حفل أقيم في مقره بمنطقة مردف في دبي، عن انضمامه إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، اعتباراً من الموسم الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد نقي، في بيان أمس: «نعلن بكل فخر عن بروز نجم ساطع وكيان جديد في سماء كرة القدم الإماراتية، نادي غلف إف سي لكرة القدم».

يذكر أن الشيخ مكتوم بن محمد بن ثاني آل مكتوم، هو الرئيس الفخري للنادي، فيما يتشكل مجلس الإدارة من: أحمد عبدالله نقي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد محمد الطواش نائباً، وعبدالله عمر الاشقر مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم، ونجم المنتخب الوطني وحارس نادي العين السابق، معتز عبدالله، مدرباً للفريق. وأضاف نقي أن «هذا الكيان يعد خلاصة الترابط والتعاون بين أكاديمية النجوم الذهبية وشركة أبطال الخليج لإدارة المنشآت والأندية الرياضية»، مضيفاً أنه يقوم على رؤية نوعية متعلقة بالاستثمار الرياضي في مجال كرة القدم، وهو ما نراه مستقبل اللعبة في الدولة.

من جهته، شكر مدرب الفريق، معتز عبدالله، أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بتوليه قيادة الفريق، معبراً عن إيمانه الكبير بالمشروع الجديد، وامتنانه بأن يكون أحد صانعي تاريخ الكيان الجديد باعتباره المدرب الأول للفريق.

بدوره، تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد محمد الطواش، بالشكر إلى القيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام بالغ لمسيرة الرياضة والرياضيين، وتسخير كل الإمكانات لها، فيما أكد المدير التنفيذي للنادي، عبدالله الأشقر، استعداد الفريق لخوض منافسات هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية باعتباره أبرز المرشحين لنيل اللقب.

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