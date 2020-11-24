ختام النسخة الثامنة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسدل الستار مساء السبت الماضي على منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 21 الجاري.

وقال بيان صحافي: «شهدت الدورة هذا العام تنافساً قوياً بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في ست رياضات فردية متنوعة هي البولينغ، وسباق الطريق للجري ثلاثة كيلومترات، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 18 كيلومتراً، والريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة».

وفي بطولة الريشة الطائرة فازت منى السهلاوي من «إينوك» بالمركز الأول في فئة المواطنات، ونفيسة سارا سيراج من مؤسسة دبي للإعلام بفئة المقيمات.

وفي منافسات بطولة الكروس فت فازت في فئة المواطنات نورة السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، وهبة السيد من شرطة دبي بفئة المقيمات.

وفي بطولة الدراجات الهوائية فازت في فئة المواطنات صفية الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفي فئة المقيمات فازت سماح محمد من شرطة دبي، وفي بطولة البولينغ فازت سعاد يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، وليدي ليز آن من معهد فيم للتدريب في فئة المقيمات.

وفي بطولة تنس الطاولة فازت في فئة المواطنات هبة سامي من النيابة العامة، وسندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في فئة المقيمات، وفي سباق الطريق فازت مريم مبارك من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، ولطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم في فئة المقيمات.

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