إنتاج مربط دبي يسجّل أعلى معدل في اليوم الأول لمهرجان الشارقة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أحرز إنتاج مربط دبي للخيول العربية أعلى معدل نقاط في اليوم الأول من بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي»، بفضل تألق مهور ومهرات كل من الفحل العالمي «رويال كالرز»، وفحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم». ونقل الفحل «إف إيه إل رشيم» مشعل الإنتاج النوعي لابنه بطل بطولة العالم المزدوجة الفحل «دي سراج» أحدث الفحول المميزة عالمياً إنجازاً وإنتاجاً، وقد سجل بصمته في بطولة الإنتاج المحلي بالشارقة منذ اليوم الأول، عندما تمكنت المهرة «دي ريمة» والفرس «دي نوال» من تحقيق أعلى معدل في اليوم الأول برصيد 92.33 نقطة، حصلت عليها المهرة «دي ريمة» ضمن منافسات الفئتين الأولى والثانية للمهرات بعمر السنة.

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