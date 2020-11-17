"الانضباط" تعاقب البطائح ودبا بالغرامة 10 آلاف درهم

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم، فرض غرامة مالية قدرها عشرة الآف درهم على كل من نادي البطائح ونادي دبا لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً. وقال كذلك بيان صادر عن اتحاد الكرة إن اللجنة وجهت لفت نظر، بإجماع الآراء، إلى نادي دبا الحصن، وكذلك عقوبة الإنذار لنادي الوحدة.

وترأس الاجتماع، رئيس اللجنة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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