الإمارات تشارك بمؤتمر اللجان الأولمبية لدول «مجموعة العشرين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية بمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، والذي تنظمه السعودية افتراضياً، اليوم، بعنوان: «الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها»، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.

وقالت اللجنة الأولمبية، في بيان أمس: «يمثل اللجنة بالمؤتمر النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية محمد المحمود، وعضو المكتب التنفيذي للجنة المهندسة عزة بنت سليمان».وأضافت: «يترأس المؤتمر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ومشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ رئيساً فخرياً لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية، ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي، بعد الجائحة العالمية (كوفيد-19)، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الآثار الناجمة بعد الجائحة». وتابعت: «تسلمت اللجنة الأولمبية الوطنية دعوة من نظيرتها السعودية، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين، وهي: الأردن، وإسبانيا، ورواندا، وسنغافورة، وسويسرا، وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية، واللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين».

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