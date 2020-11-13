«الأولمبية» تجتمع بالاتحادات استعداداً لعام 2021 المزدحم بالفعاليات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعات تنسيقية مع مختلف الاتحادات الرياضية بصورة تخصصية، إذ تم تقسيم الاجتماعات إلى ثلاث فئات حسب نوع اللعبة، سواءً كانت فردية أو جماعية أو قتالية. وقال مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب: «إن الهدف من تلك الاجتماعات هو الاستعداد مبكراً للمحافل الرياضية المقبلة، لاسيما أن العام المقبل سيكون حافلاً بالاستحقاقات، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية الـ32 في طوكيو 2021، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية (سانيا) المقررة في الصين، ودورة الألعاب الرياضية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، بالإضافة إلى الدورة الخامسة للتضامن الإسلامي في تركيا، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند، وأخيراً دورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين».

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على المستجدات المختلفة والمشاركات المقبلة لعام 2021، والوقوف على كل النواحي الإدارية واللوجستية وتفاصيل تسجيل الوفود والرياضيين في ظل التغييرات التي طرأت على الرياضة والأحداث والمناسبات على الأصعدة كافة بعد انتشار (كوفيد - 19)». وأضاف البيان: «تقدم الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدعمه المستمر للحركة الأولمبية وللقطاع الرياضي بصورة عامة، ما انعكس على أداء أبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل والاستحقاقات كافة».

وتابع: «تناولت الاجتماعات استعراض خطط عمل وتقارير الاتحادات المعدّة لخوض غمار المنافسات على كل المستويات، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من خلال أفضل النتائج والأرقام، ومن ثم رفع علم الدولة على منصات التتويج».

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