كايزر: لن نستعجل عودة عموري للمشاركة في المباريات

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر أن نجم الفريق، عمر عبدالرحمن يواصل خوض مرحلة التأهيل، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة "فخر أبوظبي" أمام الظفرة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الجهاز الفني لن يستعجل عودة اللاعب الدولي للمشاركة في المباريات.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي للحديث عن مباراة الجزيرة أمام اتحاد كلباء في إياب الدور الأول من كأس الخليج العربي، إن: "الجهاز الطبي يسعى إلى تجهيز عموري حتى يصبح جاهزاً مع استئناف مباريات دوري الخليج العربي، رغم أنني أتوقع أن تستمر فترة غيابه عقب فترة التوقف الدولي، إذ أننا لن نستعجل على الإطلاق مسألة مشاركته في المباريات، وهدفنا الأساسي أن يتعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها".

في المقابل أشار المدرب الهولندي إلى أن حظوظ الجزيرة في المنافسة على لقب كأس الخليج العربي، ستكون صعبة، بداعي الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، بانضمام سبعة لاعبين أساسيين للمنتخب الوطني، إلى جانب أن الفريق في الوقت نفسه لم يكمل تعاقداته مع اللاعبين الأجانب.

وأوضح: "كأس الخليج العربي، فرصة جيدة للاعبين الشباب، وأنا كمدرب أحب الدفع بهم، ومنحهم فرصة جيدة للحصول على الخبرة اللازمة، لتطوير أنفسهم، إذ أتوقع أن تكون مباراتنا أمام اتحاد كلباء صعبة، خصوصاً أننا نلتقي معهم للمرة الثالثة، بعدما خسرنا أمام "النمور" في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وحققنا الفوز في الدوري بهدفين دون رد".

وكشف كايزر عن رأيه في نظام البطولة الحالي، بقوله "كنت أفضل نظام المجموعات القديم، لأنه يتيح الفرصة لمشاركة اللاعبين الشباب لفترات أطول، ولكن بداعي جائحة ظروف فيروس كورونا، هي التي فرضت تعديل نظام البطولة، وأتفهم ذلك تماماً".

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