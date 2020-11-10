دبي تبدأ الاستعداد لعودة 30% من الجمهور إلى ملاعب كرة القدم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بحث مجلس دبي الرياضي، خلال لقاء تنسيقي، عقده الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، مع المديرين التنفيذيين في الأندية، وشركات كرة القدم، وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي، الترتيبات لتأكيد جاهزية أندية الإمارة لعودة الجماهير إلى الملاعب والصالات، من خلال اعتماد بروتوكول خاص بعودة الجماهير، والمصادقة عليه من المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وتم الاتفاق بحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي على القيام بزيارات ميدانية، بالتنسيق مع ممثلين عن شرطة دبي، ومخاطبة الاتحادات المعنية، بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، بالعودة التدريجية للجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

وألزم المجلس الأندية بتقديم تقرير أسبوعي مفصل عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حال تعرض لها أي من أفراد المنظومة.

واستعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماع قرار مجلس الإدارة باعتماد الآلية الجديدة لتقييم الأندية وشركات كرة القدم من خلال نموذج التفوق الرياضي، وسيتم القيام بزيارات ميدانية للأندية وشركات كرة القدم لشرح محتوى النظام والجدول الزمني للتقييم ومواعيد التسليم وموعد حفل التكريم.

وجاء لقاء قيادات مجلس دبي الرياضي مع المديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي، في إطار متابعة تنفيذ قرارات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل في الأندية والشركات الرياضية، وتعيين المدربين المواطنين المساعدين في فرق الألعاب الجماعية، وضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين في الأندية والشركات الرياضية.

حضر الاجتماع مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، محمد علي عامر، والمدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، ماجد سلطان، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، والمدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، علي البدواوي، والمدير التنفيذي لنادي دبي البحري، محمد حارب، ومدير شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر الثقافي الرياضي، أحمد الجناحي، والمدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج، محمد الحسيني، ومدير أكاديمية النصر لكرة القدم، أحمد صالح.

وأكد سعيد حارب على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير العمل ودعم الكفاءات الوطنية، وإصدار التشريعات والقوانين التي تدعم جهود الأندية لتحقيق أهدافها، والاستثمار الأمثل لمواردها، وجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن لممارسة رياضاتهم المفضلة، وتطوير قدراتهم في أجواء مثالية، بما يعزز من شخصية أبناء الوطن، ويطوّر من قدراتهم الفنية الرياضية وإمكاناتهم التنافسية.

وأوضح البيان: «تم استعراض قرار سمو رئيس المجلس رقم 4 لسنة 2020 بخصوص المدربين المواطنين المساعدين في الألعاب الجماعية، وأهمية وجود الكادر المواطن المؤهل في الأندية، إذ تقرر موافاة المجلس ببيانات المدربين المساعدين للموسم الرياضي 2020-2021 في الألعاب الجماعية (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة)، واستكمال تعيين المدربين المساعدين في الألعاب الجماعية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل».

اختبارات تقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين تنطلق 16 الجاري

قال بيان مجلس دبي الرياضي إن اللقاء شهد مناقشة آليات تنفيذ القرارين رقم 4 ورقم 5 لسمو رئيس المجلس، والاتفاق على البدء في تنفيذ القرار رقم 5، والخاص بوضع ضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين بالأندية والشركات الرياضية، وأضاف: «سيتم تنظيم اختبارات تقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين ابتداءً من 16 الجاري، كما تم الاتفاق على قيام فريق عمل من المجلس بزيارات ميدانية لشرح دليل السلوك الوظيفي للمشرفين والإداريين، ومناقشة آلية تنفيذ القرار».

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