دبي تبدأ التحضيرات لعودة 30% من الجماهير للمدرجات

المصدر: سيد مصطفى-دبي

بحث مجلس دبي الرياضي، خلال لقاء عقده الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، مع المدراء التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي، الترتيبات لتأكيد جاهزية أندية الامارة لعودة الجماهير للملاعب والصالات من خلال اعتماد بروتوكول خاص بعودة الجماهير والمصادقة عليه من المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وتم الاتفاق بحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي على مخاطبة الاتحادات المعنية بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين بالعودة التدريجية للجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

واستعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماع قرار مجلس الإدارة باعتماد الآلية الجديدة لتقييم الأندية وشركات كرة القدم من خلال نموذج التفوق الرياضي، وسيتم القيام بزيارات ميدانية للأندية وشركات كرة القدم لشرح محتوى النظام والجدول الزمني للتقييم ومواعيد التسليم وموعد حفل التكريم.

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